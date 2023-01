Firhàbitat reunirà estudiants i professors universitaris de diferents països

Noves col·laboracions de Firhàbitat

serà l’escenari de la trobada final del, una iniciativa a escala europea finançada pel programaque pretén generar eines docents per afrontar els nous reptes de la formació en construcció amb fusta. El projecte compta amb la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Gremi Fusta i Moble, i universitats d’El projecte ha tingut diverses trobades presencials dels participants a Àustria, Lituània i Catalunya, on s’ha treballat un, i la trobada final i, del 2 al 4 de juny, en el marc de la. Estudiants, professors i empreses representades dels països esmentats treballaran en el seu projecte i a més a més, podran participar del programa d’activitats de Firhàbitat.La coordinadora del Gremi Fusta i Moble,, ha explicat que el projecte HybridTim té com a objectiudels estudiants en disseny i construcció d'edificis de fusta d'enginyeria híbrid d'alt rendiment ambiental, mitjançantcentrats en l'estudiant.Loza ha detallat que arquitectes i empreses d'enginyeria ja han començat a dissenyar, el que es considera que seran els habitatges del futur. “Tanmateix, ara l'educació superior en l’àmbit europeu se centra principalment en el disseny i la construcció d'edificis d'acer i formigó i només en edificis d'1 a 4 plantes de fusta. Per tant, per tal de satisfer les necessitats del mercat laboral,en l'àrea de disseny, construcció i gestió de la construcció in situ d'edificis híbrids de fusta”, ha afegit.Firhàbitat voli relacions amb institucions i professionals del sector, és per això que enguany, a banda de l’Instituto Español de Baubiologie –que celebraran la seva trobada anual durant la fira- i de la implicació del Gremi Fusta i Moble de Catalunya, s’estrenen lai la, amb qui s’organitzaran diverses propostes de la programació de la fira. A més a més, hi seran presents el COAC, el CAATEEB, el Gremi d'Instal·ladors i altres entitats i gremis de referència en el sector.Paral·lelament, les empreses i professionals que vulguin participar apoden fer les inscripcions a www.firhabitat.com i obtindransi formalitzen la seva inscripció abans del