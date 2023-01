Guardiola reformarà el barri Bastareny gràcies a una subvenció de 110.000 euros

L'ha rebut una resposta favorable per a l'adjudicació d'una subvenció per valor deque es destinaran íntegrament a la reforma i embelliment del. Així ho ha explicat al'alcalde,, qui ha confirmat que amb aquesta actuació, el poble quedarà "al 100% millorat", i presentarà "una imatge radicalment diferent del que era fa quatre anys"."El que fem ara és una reforma integral de tot el paviment interior:, col·locar torretes i instal·lar-hi bancs", ha exposat Lara, que també ha puntualitzat que "fins i tot pensem a fer una placeta interior per posar-hi una font". En definitiva, la finalitat de la intervenció és aconseguir ", que els nens puguin jugar al carrer, i els veïns en general puguin gaudir del seu espai públic". De fet, l'alcalde menciona que ha estat la darrera zona del poble on s'ha actuat, tot reconeixent que "el barri Bastareny és el que queda més al nord de Guardiola, una mica apartat del nucli, i reconec que és on es feien menys activitats i ha quedat més humil".D'aquesta manera, l'obra compartiràque s'han anat fent al llarg de la legislatura, i consisteix a substituir el ciment i el quitrà, per un paviment anomenat breinco que, segons Lara, "són unes llambordes molt nobles i amables, i milloren molt l’estat físic i la imatge del municipi". Així, els embelliments que s'han anat implementant amb aquesta motivació han estat el de la, lai els seus accessos, i elEn darrera instància, l'alcalde confirma que els 110.000 euros cobriran la totalitat de l'actuació, si bé el consistori es farà càrrec de la part tècnica de l'obra. A la vegada, l'alcalde ha posat de manifest que, aprofitant la intervenció,que resten en tres carrers de la zona, operació per la qual també rebran un ajut.