La Biblioteca de Gironella ofereix un curs d'iniciació a la fotografia

Laha fet pública la seva agenda d'activitats per l'actual mes de gener, i entre totes les propostes, destaca el curs d'iniciació a la fotografia a càrrec del dissenyador gràfic i fotoperiodista. A través de quatre sessions (24 i 31 de gener, 7 i 14 de febrer) s'exposaran els elements bàsics d'aquesta expressió artística, i s'oferiran trucs i consells als assistents. El curs té un preu total dei cada sessió té una durada d'una hora i dos quarts (de 18.30 a 20.00 hores).Aquest dijous, a partir de les 18.00 hores, elprotagonitzarà el Club de Música, i es donaran a conèixer figures com Amália Rodrigues i Carlos do Carmo o Mariza, i conceptes com la saudade. Els musicòlegsseran els conductors de la proposta. I l'endemà, a les 19.00 hores, es presentarà el llibre La huelga del textil de 1931 en la comarca el Bages i del Berguedà. Una lucha femenina, de l’historiador, presentat per l’activista culturalLa setmana vinent, es durà a terme unamb el títol Intercanvi d’arxius entre l’ordinador i el mòbil, a càrrec de. Serà necessari portar un mòbil, ordinador i cable per connectar-los. El taller tindrà lloc el dia 26 entre les 16.00 i les 19.00 hores. D'altra banda, el dia 27, a partir de les 19.00 hores, elofereix l'activitat Identificació genètica d’un nen evacuat durant la guerra civil, amb el bioquímic, que exposarà la identificació genètica mitjançant ADN mitocondrial per a la comprovació que dues persones són familiars.En darrera instància, elpresenta Lèxic familiar, de, el dimarts 31 a les 18.00 hores. Torna el feixisme o és que no ha marxat mai? El retrat dels Levi, una família jueva i antifeixista que va viure a Torí, de 1930 fins al 1950. Serà conduït per