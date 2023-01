En marxa les obres d’una sala de suports especials a l’Arxiu Comarcal

L’està immers en les obres de construcció d’un espai adequat perd’alta sensibilitat. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Plan Your Future SL per un import deeuros (IVA inclòs) i el termini d’execució és de dos mesos, durant els qualsi la sala d’actes del Pavelló de Suècia només podrà obrir puntualment els caps de setmana.En concret, l’obra consisteix en la construcció d’un espai adequat amb aïllaments tèrmics, instal·lacions de fred i control d’humitat per tal que la temperatura es mantingui permanentment entre 10 i 15ºC i la humitat relativa se situï entre el 40 i el 45%. Aquestes condicions, i pot ser un incentiu per a donacions de fons documentals fotogràfics a l’arxiu berguedà.En primer lloc, es duen a terme elsi la retirada dels elements de climatització actuals. Un cop es disposi de l’espai diàfan, s’iniciaran les feines deamb estructura a terra i suspesa de sostre. Posteriorment, es farà laalimentant des del subquadre més proper amb una protecció de capçalera pròpia per la climatització i una per l’enllumenat. Tot seguit, es farà laubicant les unitats interiors i exteriors de refrigeració i els equips de tractament de la humitat. Finalment, es farani de funcionament de les instal·lacions.fins a la finalització de les obres, que tenen un. Durant aquest temps, les consultes es poden adreçar a l’adreça de correu electrònic acbergueda.cultura@gencat.cat o al telèfon 93 822 15 48. D’altra banda,, si bé els caps de setmana serà possible fer-hi actes puntuals.La redacció del projecte ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Berga, així com la licitació i direcció de les obres, que han estat adjudicades per 68.259,84 euros (IVA inclòs). Aquest importde la Generalitat de Catalunya.