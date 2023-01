Oberta la convocatòria per organitzar les barres del ball de Carnaval a Berga

L’va obrir divendres la convocatòria per a les entitats que vulguin formar part de l’organització de les barres del ball de disfresses del. El passeig de la Indústria acollirà l’espai musical on es portarà a terme el ball de la nit del 18 de febrer. L’esdeveniment contempla la cessió de l’espai públic per ubicar barres durant la celebració del ball de disfresses d’acord amb l’ordenança que regula la concessió de premis com a resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals organitzats pel consistori. La convocatòria s’adreça a entitats, associacions o fundacions sense ànim de lucre i amb seu social al municipi de Berga.En concret, les bases de la convocatòria contemplen la. Si el nombre de sol·licituds supera les places disponibles, aquestes es cobriran per ordre d’inscripció. La cessió de l’espai s’atorgarà per a un període de, tot i que no serà obligatori exhaurir-los.Les persones que aportin les diferents entitats hauran de seri hauran d’haver realitzat obligatòriament una formació organitzada pel consistori berguedà sobreen l’àmbit de l’oci nocturn. Les funcions que hauran de desenvolupar les persones designades inclouen l’assistència a les reunions informatives sobre la logística de l’esdeveniment, atendre les barres en cadascun dels torns del servei establert, la recollida del material i la neteja de l’espai de les barres quan hagi acabat el ball de disfresses, entre d’altres.Les associacions participants hauran de cofinançar el càtering (aigua i refrescos) dels artistes que participin en el ball. La comanda es farà conjuntament ique gestionin el servei de barra.Amb tot, les entitats, associacions o fundacions sense ànim de lucre i amb seu social a Berga que estiguin interessades a concórrer en la convocatòriade forma telemàtica a través del registre general d’entrada de l’Ajuntament de Berga. El termini per a la presentació d’instàncies estarà