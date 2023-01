Berga impulsa l’Escola de Salut per promoure el benestar de les persones

L’, amb la col·laboració del Casal Cívic i Comunitari i les àrees de Drets Socials, Societat Inclusiva i Gent Gran Activa de l’Ajuntament de Berga, ha impulsat l'Escola de Salut. L'objectiu del projecte ésa través de la programació de sis sessions informatives per tractar diferents temàtiques d’interès, com per exemple,, entre d’altres. Les conferències es portaran a terme entre els mesos de gener i juny alsituat a la plaça de Sant Joan.La programació d’activitats és gratuïta i inclou sis sessions dividides en tres eixos temàtics:. En concret, es tractarà lai els serveis que s’ofereixen; què és el document des; quines eines i estratègies podem aplicar per; la importància de sentir-se bé i; com aprendre a preparar unfàcilment o com elaborar receptes refrescants, hidratants, sanes i ràpides.Les conferències comptaran amb la participació de, treballadora social de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Berga;, referent de benestar emocional comunitari de l’EAP Berga Centre;, dietista nutricionista de l’EAP Berga Centre i l’equip d’informació sobre el dret a morir dignament.Les xerrades es faran els dies 24 de gener, 22 de febrer, 22 de març, 19 d’abril, 24 de maig i 14 de juny. Totes les sessions es duran a terme a la sala d’actes del Casal Cívic i Comunitari de Berga, a les 17.00 hores. Per assistir a les conferènciesi no caldrà inscriure’s prèviament.