Josep Lara optarà a revalidar l'alcaldia de Guardiola de Berguedà

"Després de molt valorar-ho i de parlar amb els meus actuals companys de govern,". Amb aquestes paraules, l'actual alcalde de Guardiola i president del Consell Comarcal del Berguedà,, ha explicat aque vol optar a revalidar l'alcaldia en els pròxims comicis locals del, incidint que "com a persona, em fa molt de goig poder, o intentar-ho dins de les meves possibilitats, millorar el meu poble. Això és el que realment m’engresca".Fent balanç de la darrera legislatura, Lara treu pit de la gestió de l'equip de govern, i apunta que "aquests darrers quatre anys, i". En aquest sentit, l'alcalde exposa que s'han fet realitat "obres molt importants i esperades" com la del, recordant que "hi va haver un problema estructural i el vam haver de demolir. I ara, per fi, el tornem a tenir aixecat i el fem servir de nou". Lara també ha fet èmfasi en el, la remodelació i embelliment dels barris, i la cessió per part de Ferrocarrils d'una de les. "Guardiola, que és un municipi de menys de 1.000 habitants, està pujant, està creixent i està millorant", ha sentenciat Lara.D'aquesta manera, l'alcalde assenyala quede persones que l'acompanyaran en els seus tercers comicis, indicant que "tenim un equip molt compacte i hem treballat molt a gust els darrers quatre anys amb els regidors actuals, així que la llista serà molt similar". Sigui com sigui, Lara avança que hi haurà algunes persones que es despenjaran de l'equip, si bé assegura que "". En definitiva, l'alcalde exposa que "ben aviat, podrem fer la presentació pública de la nova llista".Paral·lelament, Lara declara queque puguin concórrer a les eleccions. Cal recordar que, en els dos darrers comicis (en els quals Lara ha assolit la vara amb majoria absoluta), s'ha presentat l'Agrupació d'Electors de Guardiola, i en les últimes eleccions, les del 2019,que Junts, el partit de la candidatura de Lara.A més de l'alcaldia de Guardiola, Josep Lara fa una legislatura i mitja que. El guardiolenc va accedir al càrrec després de la renúncia de David Font per ocupar el càrrec de director general de Turisme, i ha completat l'actual legislatura. Així, tot i declarar que "", no tanca la porta a torna a ocupar un càrrec de responsabilitat a l'ens comarcal."El Consell no el fan les persones, sinó que el fan els partits, que són els que dictaminen qui hi va", recorda Lara, que exposa com ha evolucionat el Consell Comarcal del Berguedà en els darrers anys: "hem passat de gestionar tràmits molt bàsics a ser un". "Els últims anys, s'ha consolidat el porta a porta, hem fet realitat infinitat de FEDERs, hem gestionat moltes ajudes europees, i hem ajudat molt als ajuntaments", reitera el president, que sentencia que ". Però ja es veurà".