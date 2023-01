El Consell Comarcal implantarà la recollida de tots els residus amb bujols a Berga

Mecenatge verd de les bosses d'envasos

Elvol deixar enrere l'actual sistema de recollida porta a porta de Berga mitjançant bosses en totes les fraccions a excepció de l'orgànic, i per aquest motiu,, com a la resta de la comarca. Així ho han explicat el president del Consell Comarcal,, i el conseller comarcal de Medi Ambient,, en el marc de la roda de premsa per presentar el mecenatge verd deper a subvencionar les bosses de la fracció d'envasos."En el nou contracte s'implantarà un, on els veïns de Berga reciclaran els envasos, el paper i la resta", ha exposat Linares, que també ha avançat que aquesta tipologia de bujol s'anirà estenent progressivament a la resta de la comarca, on actualment, tenen un total de(orgànic, resta i paper-plàstic). En aquest sentit, i tal com ha puntualitzat Lara, l'ens està acabant de perfilar el nou contracte buscant el "màxim consens" entre totes les parts i sabedors que el text és "laboriós i complicat". Així, en un termini de, hauria de quedar enllestida la licitació per tal de publicar el concurs, que ja hauria d'haver sortit a finals de 2022.D'altra banda, i per tal de reproduir "les mateixes condicions" que a la resta de la comarca quan va començar el porta a porta, Linares ha confirmat que, ja que aquests seran gratuïts. Així, tot i que des del Consell Comarcal encara no se n'ha estimat el cost total, asseguren que "".Finalment, l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal també té previst implementar unmolt més fiable de cara a fer la lectura del xip que presentaran els cubells, amb una part de la informació que també podria ser accessible per a la ciutadania mitjançant els seus dispositius mòbils. A més, de cara a endreçar la recollida, des del Consell obren la porta aen punts on hi hagi un gran volum d'habitatges.En la jornada d'avui, el Consell Comarcal i l'empresa Tractaments Ecològics han fet pública la renovació del mecenatge verd per part de la segona, per tal que les. Així, replicant la iniciativa del 2022 i el 2021, Tractaments Ecològics ha adquirit, que cobriran la demanda d'un trimestre a la capital del Berguedà."És una acció que ens agrada tirar endavant perquè forma part de la", ha declarat la responsable de Tractaments Ecològics, Marta Freixa, que ha fet èmfasi en el fet que, per aquesta partida, s'ha apostat peri elaborades precisament a partir d'envasos (polietilè reciclat de baixa densitat).Per la seva banda, tant Lara com Linares han destacat l'estalvi que aquest acord suposa pels veïns de Berga, que sempre han comptat amb la gratuïtat de les bosses, ja que abans que Tractaments Ecològics, el mateix Consell Comarcal va ser l'encarregat de pagar-les els anys 2018, 2019 i 2020. En total, es calcula que, a Berga, es consumeixen anualment unes