El PSC alerta que el desdoblament de la C‑16 no ha avançat

Ellamenta que el, entre Berga i Bagà, no ha avançat. Segons informen mitjançant un comunicat de premsa, han pogut tenir constància, a través d'una petició del diputat, que el projecte es troba tot just en fase de redacció. "Acabem de rebre resposta del conseller de Territori,, en la qual s’afirma que el projecte constructiu Eix del Llobregat. Desdoblament de la C-16, del PK 96,500 al 102,500. Implantació d’un tercer carril reversible, del PK 102,500 al 117,300. Berga – Bagà, està actualment en redacció. Un cop s’aprovi el projecte, es podrà licitar les obres, en funció de la disponibilitat pressupostària", exposen en el text.D'aquesta manera, els socialistes denuncien "un immens engany", el "desgavell total" de Territori, o "tot alhora", ja que segons recorden, en un comunicat emès des de Presidència de la Generalitat el dia 9 de gener de 2019, "en el tram esmentat als alcaldes, alcaldesses i Consell Comarcal del Berguedà"."És increïble que una obra prioritària de país, es trobi en aquestes circumstàncies", etziben des del PSC, que reclama que des del Berguedà es van avenir a modificar el projecte per un de "molt més barat",, "una immensa diferència que la comarca va acceptar a canvi de celeritat en l’adjudicació i execució de les obres". Per aquest motiu, lamenten que ", i que quan el tinguin, el posaran a la llista d’obres a fer", un fet que, segons assenyalen, "en funció de la disponibilitat pressupostària, podria ser d’aquí quatre, vuit o deu anys". A més, avancen que "aquest 2023 no hi ha cap partida"."Estem davant, d’una situació d’especial gravetat", reclamen els socialistes, que comparteixen que "després d’anys de peticions, exigències i negociacions [...]". "No n’hi ha prou amb denunciar i exigir responsabilitats. El Govern ha de respondre des del més alt nivell, reparar el dany causat i", exigeixen, a la vegada que recorden que van iniciar la demanda "preocupats per l’elevada accidentalitat i els constants col·lapses en el tram".Per tot plegat, des del PSC Berguedà fan una crida per rebre suport en l'apel·lació pel desdoblament a la, i ho fa extensible a, ja que tal com assenyalen, "els efectes perniciosos de la situació actual afecten per igual una banda i l'altra del Túnel del Cadí".