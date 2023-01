La campanya de la cuina de la caça i la tòfona estrena una ruta de sopars

La campanya de la cuina de la caça i la tòfona del Berguedà arriba amb novetats aquest 2023. La nova edició de la iniciativa, que engega demà i s’allargarà fins al 12 de març, estrena una. Aquesta proposta pretén acostar la caça i la tòfona als berguedans i visitants ambamb cellers de la DO Pla de Bages.Aquests sopars tindran lloc els dijous al vespre, a partir del. Són set els restaurants que participen de la ruta de sopars maridats: La Barana (Berga), Els Roures (Castellar del Riu), Cal Marçal (Puig-reig), Ca l’Amagat (Bagà), Cal Marsalet (L’Espunyola), Recó de l’avi (Guardiola de Berguedà), La Cabana (Berga).. Els productes del Berguedà, amb la caça i la tòfona com a convidats especials, estaran maridats cada setmana per un celler diferent de la DO Pla de Bages. La iniciativa va acompanyada d’un passaport que es lliurarà durant el primer àpat, i les persones que assisteixin als set sopars entraran al sorteig d’una experiència enoturística en un celler de la DO Pla de Bages. La resta de persones participants, entraran al sorteig de sis ampolles de vi a un wine bar de la DO Pla de Bages.Més enllà de la ruta,per preparar menús i plats amb tòfona i de caça. Són, a banda dels que participen de la ruta de maridatge: Cal Pericas (La Pobla de Lillet), Niu Nou (Bagà), Cal Travé (Berga) i Susèn (Saldes). Els plats i menús disponibles es podran consultar a les webs de l’oficina de Turisme del Berguedà de l’associació Hostaleria i Turisme del Berguedà així com a les xarxes socials d’aquestes entitats i dels restaurants adherits a la campanya.Aquesta campanya està impulsada peramb la col·laboració deli de l', i el patrocini de