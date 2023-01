El PSC retreu a la majoria que encara no s'ha aprovat el pressupost

Prioritat pel consens

El, representat al consistori mitjançant el regidor, retreu a l'equip de govern que encara no s'ha aprovat el pressupost del 2023. El grup considera que aquest fet prova "la manca de lideratge existent en el binomi CUP-ERC", ja que "tenint majoria absoluta per tirar-los endavant, és incapaç de dur-los a terme".", alerten en un comunicat de premsa, en el qual recorden que van votar a favor del pressupost del 2020 i es van abstenir en el del 2021, per "responsabilitat institucional", i per donar un "vot de confiança" de cara a poder veure complides un seguit de demandes que, a hores d'ara, "no s’han executat".Sigui com sigui, els socialistes ofereixen mà estesa per trobar un consens per fer realitat els comptes d'enguany amb el seu vot a favor, i posen damunt la taula una bateria de propostes per tal que es tinguin en compte en la redacció del pressupost. En primer lloc, fan referència a trobar un nou plantejament per a l', crear una, garantir la, i encarregar un estudi alternatiu per a lade forma indirecta. El grup també posa l'accent en les, eli parcs infantils, lai l'annex, i la licitació delsDes del PSC també recorden que la situació de lacontinua sent una incògnita, que encara no s'ha encarregat el projecte executiu del, i que cal millorar el sistema d'aigua del. Així mateix, reclamen l'elaboració d'un pla d'usos de l'i de lade Santa Eulàlia.Per tot plegat, els socialistes demanen"perquè tots volem el millor per Berga", i puntualitzen que si l'equip de govern no ho considera prioritari, "aquest és altre exemple que després de vuit anys ha arribat l’hora d’un canvi al capdavant de l’Ajuntament".Per la seva banda, l'alcalde de Berga,, apunta que volen conèixer les propostes de l'oposició, tant de Junts com PSC, per tal de corroborar "si són realistes i es poden encaixar als pressupostos". Uns comptes que, segons reconeix, "no seran fàcils", perquè hauran de cobrir els augments salarials i l'increment de la despesa energètica, així com continuar retornant el deute vigent. "", ha incidit el regidor d'Urbanisme,"La nostra premissa i voluntat és", ha reiterat l'alcalde, que ha aprofitat per reclamar que "se'ns acusa de no invertir, i acabarem el mandat amb unes inversions de magnitud per valor de sis milions d'euros".En definitiva, l'equip de govern insisteix en les dificultats d'enguany d'equilibrar unesamb uns capítols d'ingressos que no creixen proporcionalment. Tot i això, Sànchez puntualitza que "estem acostumadíssims a lidiar amb un", així que es mostra confiat: "no tenim por, ho tirarem endavant".