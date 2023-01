El Consell impulsa un estudi per millorar el transport públic al Berguedà

Radiografiar la realitat

Elha impulsat un estudi per millorar la mobilitat en les diferents modalitats de transports públics existents a la comarca: les línies regulars d’autobús i el Transport a la Demanda. L’anàlisi ha de permetreen les diferents modalitats de transport públic de la comarca,de canvis que permetin millorar la mobilitat dins i fora de la comarca per a la ciutadania i per als visitants, i definir unaixí com fomentar una mobilitat sostenible. La seu del Consell Comarcal va acollir ahir a la tarda una reunió on es va informar representants del sector de la mobilitat al Berguedà de la realització d’aquest treball.El conseller comarcal de Transport i Mobilitat,, ha explicat que aquest estudi inclourà “una anàlisi de l’estat actual i un pla de millora per tal de garantir un sistema de mobilitat sostenible i, tant de la ciutadania com dels visitants de la comarca”. Segons han recordat en un comunicat de premsa, el Berguedà és una comarca amb 31 municipis, i més de la meitat d'aquests tenen menys de 500 habitants. Això fa queentre ells i també a l’exterior a través del transport públic.Actualment, existeixen dues modalitats que permeten a la ciutadania desplaçar-se amb transports públics: lesd’autobús i el sistema de(TAD) que gestiona el Consell Comarcal del Berguedà. Per una banda, les línies d’autobús recorren les principals carreteres de la comarca connectant els municipis amb l’exterior del Berguedà. Garcia ha posat de manifest que “en la majoria dels casos, els horaris d’aquests autobusos es redueixen significativament en caps de setmana i festius”. Per altra banda, existeix el TAD, que permet als usuaris dels municipis amb menys habitants, que no disposen d’un servei regular, arribar a la parada d'autobús més propera o a la seva destinació final amb un servei de taxi.El TADperquè els vehicles només s’activen quan hi ha demanda. Funciona prèvia trucada telefònica o amb una aplicació mòbil, i permet el transport de la persona interessada a la capital comarcal o al seu municipi de referència. El Transport a la Demanda té un recorregut, unes parades i uns horaris prefixats i s’ofereix de dilluns a divendres feiners i, en algunes rutes, també dissabtes i festius.Aquest servei va néixer el 2009 pels municipis de l’Alt Berguedà i es va ampliar el 2018 al Baix Berguedà. Amb l’objectiu de millorar el servei, l’abril del 2018 el Consell Comarcal del Berguedà, en col·laboració amb el departament de Territori i Sostenibilitat, va assumir-ne la gestió directa. Un altre pas important va ser l’per a mòbils a inicis del 2020, la TADCAT, per reservar i gestionar els serveis de Transport a la Demanda de la comarca. A més, l’agost del 2019 es va ampliar el servei en caps de setmana i festius a les valls del Llobregat i del Pedraforca.D'aquesta manera, el Consell s'ha marcat la fita de "entre la població local, i ampliar les rutes i dies de servei, incloent-hi dissabtes i diumenges, per a fer-lo més útil i atractiu”, ha exposat el conseller de Transport i Mobilitat, que també ha recordat que la seva promoció és un dels objectius inclosos en el programa del Pla de Sostenibilitat Turística en Destins.L’estudi farà una anàlisi dei establirà un pla millora “per garantir un sistema de mobilitat sostenible al Berguedà que s’adapti a les necessitats de la ciutadania i dels visitants” i sigui viable econòmicament. Per dur-lo a terme,amb representants de les empreses que treballen en el sector del transport públic de la comarca. Amb aquesta informació, l’empresa adjudicatària farà un treball de camp per disposar de dades actualitzades i analitzar-les. Per exemple: quants passatgers té cada línia, si augmenten o disminueixen amb relació a anys anteriors, quines són les línies amb més usuaris del TAD, quines línies transporten més passatgers, quines en perden i els motius... Així, s’esbrinarà quins són els problemes que detecten els usuaris i també els que detecten els taxistes.Pel que fa a les línies regulars d’autobús, es farà unper saber també quants passatgers té cada línia, si creixen o disminueixen, quants passatgers les utilitzen per anar a la universitat, quines línies són les que registren un major volum de viatgers, quines són les destinacions habituals dels berguedans, d’on provenen els visitants que hi arriben... Igual que amb la TAD també es faran enquestes als viatgers i als responsables de les empreses.A partir de l’anàlisi de l’oferta i la demanda, i de la revisió de l’estat actual per saber l’evolució de la mobilitat mitjançant el transport públic de la comarca,de les dues modalitats de transport, es farà un càlcul dels indicadors del nombre de viatgers actuals i previstos. Així mateix, es farà un perfil dels indicadors ambientals idel sistema de mobilitat públic de la comarca. Aquest pla s’haurà d’executar en els pròxims tres anys.El termini d’execució d’aquest estudi que s’ha adjudicat a l’empresa Ingenieria de Trafico SL és de quatre mesos. El pressupost d’adjudicació ha estat de 8.766,45, una despesa que es paga íntegrament amb els diners provinents del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, finançat pels fonsde la Unió Europea.