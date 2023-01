Gironella construirà 20 pisos de lloguer assequible a Les Eres

Una necessitat comarcal

Model de finançament públicoprivat

L'liderarà el projecte per a la construcció de 20 pisos, distribuïts en dos edificis, a la zona residencial de Les Eres. Els habitatges, que han de quedar enllestits al 2024 i entre el 2025 i 2026 respectivament, es posaran al, amb la finalitat de promoure l'emancipació dels joves i de garantir el benestar i accessibilitat de la gent gran. Es tracta d'una de les propostes escollides per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per gaudir d'una subvenció delsEn una roda de premsa, l'alcalde de Gironella,, ha compartit els detalls de la iniciativa, que començarà a fer-se realitat els mesos vinents. Els immobles s'alçaran en una parcel·la de propietat del consistori d'uns 1.800 metres quadrats, en dos edificis plurifamiliars diferents que es compondran decadascun. Els habitatges, d'entre 75 i 80 metres quadrats, disposaran de tres habitacions, cuina-menjador i lavabo. L'emplaçament escollit és, una zona que segons l'alcalde, és de les que gaudeix de més creixement a la vila.D'aquesta manera, el projecte que ha convençut a l'posa el focus especialment en dos col·lectius en especial:. Pel que fa als primers, es promourà la seva emancipació i l'inici d'un projecte de vida. En aquest sentit, la regidora de Joventut,, ha assenyalat que "el jovent és el futur de la població; és el planter que volem a Gironella", i per això, amb la voluntat, s'han inclòs en la iniciativa. De fet, aquest serà el col·lectiu al qual se li reservaran més habitatges, si bé el detall de la xifra es decidirà en funció de la demanda.En relació amb la gent gran, l'altre grup de població al qual es dirigeix el projecte, la regidora d'Atenció a les persones,, ha exposat que la finalitat és posar a disposició pisos adaptats que puguin, afavorint la seva qualitat de vida. I és que, tal com ha recalcat, "quan la gent va a viure en un habitatge, no pensa en quan es farà gran", i per això, s'acaba desenvolupant una demanda per reformar els immobles, que en algunes ocasions, no es pot satisfer per les seves característiques.Tal com ha incidit Font, el plantejament per construir aquests habitatges sorgeix de ladetectada en un estudi elaborat des del Consell Comarcal del Berguedà. No obstant això, des de la Generalitat només es té decretada, tot i que situa a Gironella dins l'àrea d'actuació complementària.En les conclusions del Consell Comarcal, s'identifiquen, que són: mobilitzar i rehabilitar habitatges buits; ampliar l'oferta d'habitatge principal; mantenir la població, facilitant l'emancipació juvenil, i atraure noves persones; millorar l'accessibilitat i eficiència energètica dels immobles; acompanyar les persones amb problemàtiques vinculades al mercat. Així, segons ha compartit l'alcalde,d'aquests eixos.Però no només és necessari posar a disposició més oferta, sinó que aquesta tingui un preu raonable. És per aquest motiu que es llogaran a canvi d'unaLes característiques socials i de sostenibilitat del projecte de Gironella han permès que la iniciativa pugui comptar amb. En concret, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha escollit la idea per ser una de les beneficiàries d'una convocatòria de subvencions per a la construcció d'habitatges a preu assequible arreu del territori que parteixen dels fons europeus Next Generation. De fet, tal com ha destacat l'alcalde, larreu de Catalunya, podent-se dotar així d'un milió d'euros d'ajut. Font també ha puntualitzat queMés enllà de la subvenció, i per tal d'arribar a cobrir elsque s'estima que costarà la construcció, el consistori ja té sobre la taula diferents vies d'acció. En primer lloc, l'ajuntamentper a construir-hi cases en la mateixa zona, amb la idea de recaptar uns 200.000 euros. D'altra banda, el consistori calculamés, ja sigui provinents de fons propis, demanant un préstec, o afectant els futurs lloguers.Però la peça clau serà laque opti a construir els edificis, queque, de la mateixa manera que l'ajuntament, podrà veure retornats a través de l'durant un període d'entre 25 i 30 anys. No obstant això, l'Ajuntament de Gironella es reserva el dret a la presa de decisions sobre els habitatges, per tal dei de servei a les persones.Per tal de vetllar per l'equilibri financer de l'ajuntament,. La primera arrencarà durant aquest any per tal de tenir a disposició el primer edifici el 2024. I la segona i darrera fase, hauria de culminar el segon immoble entre finals del 2025 i inicis del 2026. Per tant, serà en undes de l'actualitat que Gironella podrà comptar amb els 20 nous pisos de lloguer assequible.