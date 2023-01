Els Mossos detenen tres persones al Berguedà per tràfic de drogues

Agents delsde la comissaria de Berga i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Central,, de 21 i 24 anys, com a presumptes autors d'un. A un d'ells també se'l denuncia per, i per originar un greu risc per la circulació.Els fets van passar el mateix dia 7, a les 16.30 hores, durant un control de prevenció de robatoris que s'estava muntant a la C-16, dins el terme municipal de(Bages). Mentre els agents preparaven el control i tenien el trànsit aturat,. Ràpidament, els Mossos van seguir el vehicle escàpol i van informar la resta de patrulles de la zona. Minuts després, una dotació que acabava de muntar un control a la C-16, a l'altura de Berga, va observar un turisme amb tres ocupants a l'interior, de lesque el que havia fugit.Quan els agents es van apropar al turisme per parlar amb el conductor,. Els Mossos van fer recerca per dins la població, fins que van localitzar i aturar el vehicle. A l'interior només hi havia el conductor, ja que els altres dos ocupants l'havien abandonat durant la fugida. Immediatament,per resistència i desobediència als agents de l'autoritat i originar un greu risc per la circulació.Posteriorment,, els quals havien amagat prèviament una bossa ambamb un pes total de 976 grams. També se'ls hi van trobar 745 euros, fraccionats en diversos bitllets. Arran de la troballa,per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. Els detinguts van passar el 9 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.