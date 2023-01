L'acollirà diumenge una diada amb motiu de la presentació final del projecte "", una diada on es podrà conèixer el procés resultat de les quatre trobades realitzades entre persones migrades i persones de la societat cultural de Gironella. L'acte s'organitza des de les regidories de Cultura i d'Atenció a les persones, així com l’equip de tècnics i les persones responsables de la dinamització d'aquests tallers, el col·lectiu La caixa de vidre, format pels bagencsLa diada començarà a les 11.00 hores, amb la finalització delque s'acabarà col·lectivament. La peça, que recorda a totes les persones migrades, se situarà a la vidriera de l'Espai Santa Eulàlia, situada al carrer Olvan Alt. Seguidament, la, participants al projecte com a entitat cultural, interpretarà algunes cançons relacionades amb les migracions, així com el grup localque han estat partícips com a migrants.Entrat ja al migdia, pels volts de les 12.00, l'exdiputatoferiran un recital poètic titulat amb el nom de La força incendiària de les paraules. I, finalment, a les 18.00 hores, l'actriurepresentarà l'espectacle teatral No es país para negras a l'Espai Santa Eulàlia. Les entrades es poden adquirir a través d' Entradium o bé a taquilla, per un preu de cinc euros. A banda, al mateix espaial llarg de les trobades entre les persones participants en e l projecte."És important visibilitzar el resultat final del projecte, mostrant quea través de la reflexió i l'art", ha destacat el regidor de Cultura,, que també ha valorat que ", i d'aquesta manera, un pot empatitzar i humanitzar amb les situacions de l'altre".El grup de treball està conformat per a set persones provinents de les entitats culturals i set persones de diverses nacionalitats del municipi que al seu dia van prendre la decisió de migrar. El projecte està subvencionat per la