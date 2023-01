Els Pastorets de Berga tanquen la temporada amb rècord d'espectadors

tanquen la temporada 2022/2023 amb un rècord històric d’espectadors. En total, i en les cinc funcions proposades,. Unes xifres que, segons apunten des de l', "ens fan molt contents, després de la gran feina que genera aquest espectacle de gran envergadura".El dia amb més públic d’aquesta temporada va ser la nit de Nadal, amb un total de 563 espectadors, però la platea ha quedat plena cada dia i s’ha hagut d’obrir l’amfiteatre perquè ningú quedés fora., quan van acudir al teatre unes 2249 persones.Segons assenyalen des de l'organització, "les novetats proposades per la direcció del projecte poden tenir part de la culpa de l’èxit dels Pastorets d’aquesta temporada, oferint un muntatge renovat i amb més agilitat entre escenes".en un parell de funcions, en les qualsva ser l’encarregat de dirigir l’orquestra formada per 17 músics, que segons l'agrupació "van fer emocionar i entusiasmar al públic assistent". El cor de veus blanques de l’també van participar de l’espectacle, cantant les lletres de les melodies tradicionals.Un altre dels canvis d’aquesta temporada va ser la, per primera vegada a la història d’aquest muntatge, en papers com el Garrofa, el Pallanga o el Jessé. Totes les novetats van ser molt aplaudides pel públic assistent, tal com assenyalen en un comunicat de premsa des de La Farsa, on també posen de manifest que "la crítica general és molt bona, constatant que".Els Pastorets de Berga s’han fet possible gràcies a unesdavant i darrere l’escenari, part fonamental del projecte dirigit per. Per tot plegat, des de l’Agrupació Teatral La Farsa apunten que "volem agrair la participació de totes les persones voluntàries que han dedicat el seu temps a aquesta tradició nadalenca, però també a tothom que aquesta temporada ens han vingut a veure". Així, l'organització promet que Els Pastorets de Berga