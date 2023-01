"El món rural no és tan seductor com una Vall d’Hebron, però hem de defensar la nostra ciutadania"

Atraure professionals sanitaris

Després d'aprovar una moció per exigir al Departament de Salut que presti els serveis que pertoquen a l'Alt Berguedà , eltorna a assenyalar les mancances que els representants del territori hi han detectat. El seu president,, posa de manifest que "fa mesos, i fins i tot m'atreviria a dir que anys, que". D'aquesta manera, quan algun professional de la salut agafa vacances o es posa malalt, simplement, es perd la seva atenció.Aquest context, segons remarca el president,: d'abril a octubre, els caps de setmana, i els ponts i festivitats. Això és degut pel fet que "". Així, en el cas del, ubicat a Guardiola de Berguedà, hi ha tres vegades més de persones sensibles de rebre atenció sanitària,"Detectem que hi ha una atenció reduïda", assevera Lara, que incideix que "". I això, segons el president del Consell Comarcal, és quelcom que els ha traslladat la ciutadania mateixa.En qualsevol cas, durant el debat de la moció, es va detectar que aquesta situació, on els alcaldes i alcaldesses de municipis com Avià, l'Espunyola o Montmajor també han lamentat mancances de personal de la salut. És per aquest motiu queSigui com sigui, des del Consell Comarcal són sabedors que sovint es fa complicat apropar els sanitaris a la comarca: "", reconeix el president, que també puntualitza que ", i és que veuen reduïts els serveis bàsics de salut als CAP de la zona".D'altra banda, Lara també comparteix que, malgrat el compromís del conseller en l'anterior petició emesa des del Consell per no minvar els serveis, "ens sembla que s'estan reduint", i de fet, "tenim la sensació que s'està prioritzant que els metges estiguin de guàrdia a l'Hospital de Berga, perquè també hi ha mancances". "", sentencia.En definitiva, l'ens es mostra confiat que "el Departament serà sensible i entendrà les necessitats del territori", tenint en compte la unió que s'ha evidenciat en la moció: ". Així que es demostra que, realment, hi ha una necessitat de cobrir aquests serveis".D'aquesta manera, el president del Consell Comarcal del Berguedà declara que "estic convençut que el Departament farà mans i mànigues per posar-hi remei", però avisa que "".