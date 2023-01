Els reis encomanen als nens i nenes de Berga tenir cura de la gent que els estima

Un any més, Ses Majestatsen la tarda prèvia del Dia de Reis, repartint caramels, màgia i il·lusió entre els veïns i veïnes que s'han acostat a veure la cavalcada, especialment els més petits. En els seus parlaments des del balcó de l'ajuntament,, i han recordat als nens i nenes que el millor regal que poden tenir són les persones del seu voltant."Ens agrada molt que penseu en les persones que us envolten i us estimen, perquè són el millor regal que podreu tenir", ha indicat, mentre queha volgut "". Ses Majestats han relatat que han hagut de fer front a "un camí llarg i feixuc" per tornar a ser a Berga, tot i que han assegurat que se l'han trobat molt ben decorada, i també han posat en relleu "l'entorn natural envejable". Finalment, el rei Baltasar ha destacat que "", i ha tingut un record als nenes i nens que han de passar aquesta nit màgica ingressats a l'hospital. Un reique, com no podia ser d'altra manera, ha arrencat el seu parlament amb el clàssic "hamalahí, hamalahà". Els discursos dels reis, que per primera vegada han estatsimultàniament, han culminat amb un bany de serpentines.Però els parlaments des del balcó han estat la cirereta a una cavalcada que ha arrencat passades les 17.00 hores des de la plaça Gernika, i que ha estat pràcticament tres hores voltant pels carrers de Berga., que ha fet els primers metres del recorregut encara amb llum diürna i poca afluència, que s'ha anat sumant a la festa a mesura que avançava. Laposava les primeres notes musicals de la rua, on diversos patges i patgesses han assistit a Ses Majestats portant cofres, estendards, torxes, ofrenes, i com és habitual, caramels.La primera carrossa, vestida amb una gran escultura, portava unque saludava als nens i nenes, que lluïen cares d'il·lusió i alegria. També s'ha mostrat molt proper amb els infants el, que sorprenia cada certs metres amb una explosió de confeti des de la seva carrossa decorada amb un gran camell. I en darrer lloc, el cotxe del lleó i de les bombolles, encapçalat pel, s'esmerçava en repartir dolços entre els més menuts. A aquest carruatge l'acompanyava una batucada que ha donat ritme a la rua, i donava pas al darrer vehicle de la cavalcada:Un cop a la plaça, i després de fer el darrer tram del recorregut a peu, Ses majestats han fetdel portal situat sota l'Església de Santa Eulàlia. I un cop a l'ajuntament, l'alcalde de Berga,, els ha fet entrega de les claus màgiques que obren totes les cases del poble. "Bentornats als nostres carrers, places i balcó de l'ajuntament, i com ens agrada dir, bentornats a la normalitat", ha declarat l'alcalde, que s'ha mostrat satisfet perquè enguany "".L'alcalde, com els reis, també ha posat en relleu el suport de les persones que formen part del nostre entorn, i en especial, ha celebrat la figura dels avis i àvies: "Vull insistir que: amics i amigues, pares i mares, i sobretot, avis i àvies". En definitiva, Sànchez ha fet saber als nens i nenes que "a través dels vostres sentiments en jornades com les d'avui,".