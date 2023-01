Els reis visiten l'Hospital de Berga i les residències

Els reishan arribat a Berga fa unes hores. Així, abans de dur a terme la cavalcada per bona part dels carrers de la ciutat, Ses Majestats han visitat a aquelles persones que, per diversos motius, no es podran desplaçar en algun dels punts per on faran passada aquesta tarda. Es tracta de l', on els Reis d'Orient han fet un petit tomb per les instal·lacions i han deixat algun present.En el cas del centre hospitalari, per exemple, Ses Majestats s'han adreçat a l'habitació on hi ha ingressada la la primera berguedana nascuda a l'hospital enguany . També s'han acostat al, per donar ànims a tots els sanitaris que hi treballen.D'altra banda, Melcior, Gaspar i Baltasar han recorregut els centres residencials i de dia, on han entregat una flor natural i una postal il·lustrada per l'artista berguedanaa cada lloc. En definitiva, Ses Majestats s'han mostratdesprés de dos anys de distància per les mesures contra la covid-19.