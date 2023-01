L’Ajuntament de Puig‑reig tanca els comptes del 2021 en positiu

L’ha tancat l’exercici 2021 amb un resultat positiu. El plenari es va reunir abans de tancar l’any 2022 per aprovar els comptes de l’exercici anterior en una sessió extraordinari. Els comptes es van aprovar per majoria.Tal com explica la regidora d’Hisenda,, els comptes de l’any 2021 tanquen amb un. Pel que fa al romanent de tresoreria, també és positiu, amb 2.489.923,44 euros.D'altra banda, la regidora també ha destacat, en positiu, que, i que l’Ajuntament compleix amb l’estabilitat pressupostària.Finalment, durant el plenari extraordinari també es va aprovar l’en data de 31 de desembre del 2021.