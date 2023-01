Paisatges Vius instal·la tanques per protegir el gall fer

L'entitat, amb la col·laboració d’, han engegat un pla d'actuació amb diferents accions al llarg del prepirineu amb l'objectiu de. D'una banda, s'han senyalitzat trams de línia elèctrica per protegir les aus, i de l'altra, s'han instal·lat tanques per restringir el pas de vehicles al seu hàbitat.En concret, al llarg del darrer trimestre del 2022, s’han col·locat fins ade cotxes, motocicletes i altres, a diferents indrets dei de laa punts sensibles per al gall fer. En totes aquestes tanques, a més, s’hi ha instal·lat un cartell informatiu explicant la, una actitud imprescindible per contribuir a la seva conservació. “Si expliquem per què ja no es pot accedir amb vehicle a determinats camins amb un cartell, és més fàcil aconseguir que la gent ho respecti perquè els hi donem un motiu real i comprensible”, explica el director de Paisatges Vius,. Així mateix, s’ha tancat un vuitè camí amb la col·locació de grans pedres a la zona de la Cerdanya.Des de Paisatges Vius, assenyalen que, fent referència a la sobrefreqüentació del seu espai per al desenvolupament d’activitats lúdiques com el senderisme, l'esquí de fons, la cerca de bolets, o les rutes en BTT. “El gall fer es veu molt afectat per les molèsties humanes, i l’estrès que li provoquen pot afectar el seu sistema immunitari, i fins i tot la reproducció”, assegura Mas. Aquesta situació, de fet, és encara, quan l’espècie puja a les parts més altes del bosc per allunyar-se dels depredadors i de l’activitat humana. “En aquest moment, s’alimenta només de fulles de pi, que tenen molt poca aportació calòrica i tenen molt poca energia per sobreviure: és vital que les persones no els destorbin i així contribuir que segueixin amb vida”, afegeix.L'altra acció empresa ha estat laal seu pas per zones sensibles amb alta presència de l’espècie. En total ja són gairebé tres els quilòmetres de línia que estan senyalitzats per. La tria de les línies, que es troben, una al Parc Natural de l’Alt Pirineu al terme municipal de Rialp i l’altra, al municipi d’Arties, a la Vall d’Aran, ha estat feta tenint en compte on hi ha major presència d’aquesta espècie. La senyalització d’una línia té com a finalitat fer-la visible per a les aus en general, i en aquest cas particular, per al gall fer, i evitar així una possible col·lisió. Els dispositius que s’han instal·lat, també anomenats catadiòptrics, són uns elements giratoris i reflectants que es col·loquen cada sis o set metres de cablejat.El projecte per a la protecció del gall fer es va posar en marxa el darrer mes de setembre, després que, havent comprovat queLa col·laboració entre Endesa i Paisatges Vius es va formalitzar amb la signatura d’un acord amb una durada de tres anys amb l’objectiu contribuir ac amb la millora del seu hàbitat. Totes les accions previstes per als anys vinents s’inscriuen en cinc línies d’acció, que són: la reducció del risc de col·lisió amb línies elèctriques, la millora de l’hàbitat, la reducció de les molèsties humanes, el seguiment i la sensibilització a la població.