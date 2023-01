Les obres d’enderroc d’edificis i reurbanització del carrer Harmonia s’iniciaran el 9 de gener

Millora d'una zona degradada

El pròxim dilluns, 9 de gener, està previst que comencin les d’, al Barri Vell de la ciutat. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Serviobres Queralt per un import dei el termini d’execució és de, durant els quals s’enderrocaran diversos edificis de propietat municipal als carrers Buxadé i Harmonia, i es reurbanitzarà completament el carrer Harmonia, des del carrer Buxadé fins a la travessera d’Harmonia.Segons informen des del consistori,als carrers Buxadé i Harmonia. Així, partir del dilluns i mentre les actuacions se centrin en l’enderroc dels edificis del carrer Harmonia, les alteracions de trànsit seran les següents:. Com que el carrer Harmonia estarà tancat al trànsit, la sortida s’haurà de fer per la plaça de Santa Magdalena. La resta de vehicles hauran de sortir de la plaça de Sant Pere a través del carrer Balmes, que es podrà transitar en sentit contrari a l’habitual., ja que és la via per on podrà entrar i sortir la maquinària. Per tant, els vehicles que pugin pel carrer Buxadé hauran de sortir pel portal de Santa Magdalena. D’altra banda, els vehicles que hagin d’accedir als baixos d’edificis del carrer Harmonia ho podran fer des del carrer Cercs, circulant en sentit contrari a l’habitual. A més,L’objectiu de l’obra, llargament reivindicada pels veïns i veïnes, és esponjar ique les últimes dècades ha patit un progressiu procés d’abandonament i degradació. L'actuació permetrà augmentar l’assolellament d’un bon nombre d’edificis, i la creació d’un nou espai de relació social i un mirador cap al sud.La reurbanització del tram del carrer Harmonia projectat, amb un, implicarà l’eixamplament del vial, la renovació completa del paviment, la instal·lació de nou mobiliari públic, i la substitució i soterrament de serveis obsolets, així com la creació d’una petita plaça, un nou espai enjardinat amb arbres i una zona de mirador.