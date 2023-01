Cavalcada de Reis 2023: així recorreran Ses Majestats el Berguedà

Berga

Baix Berguedà

Alt Berguedà

A només un dia perquè elsfacin la seva passada pel Berguedà, els ajuntaments de totes les poblacions ja han enllestit tots els preparatius perquè Ses Majestats recorrin les principals vies del seu nucli,a tots els nens i nenes que s'apropin a saludar-los.L'ambient de sol del matí generalitzat a la comarca deixarà un vespre poc fred per l'època. Tot i això, els infants s'hauran d'equipar amb roba d'abrigar i un fanalet, si el tenen, per anar a esperar aLa desfilada s'iniciarà a les, i seguirà el recorregut per Pere II, Mestre de Pedret, Salvador Espriu, Isaac Albéniz, Pere III, carretera de Sant Fruitós, Roser, plaça de la Creu, carrer Major i plaça Sant Pere. Allà, Ses Majestats faran els seus parlaments, que per primera vegada, inclouran la interpretació en llengua de signes . En acabar, rebran els nens i nenes a la Sala de Plens de l'ajuntament.Ses Majestats faran la seva arribada aa lespel riu Llobregat, a les. Des d'allà iniciaran un recorregut per la població fins al Market Gironella Vila de Nadal, a la plaça de l'Estació. Cal recordar que el Market posa punt final demà, després de més d'un mes en funcionament, a les 20.00 hores., la baixada de torxes del Turó de la Senyera a les 18.00 hores serà el tret de sortida de la cavalcada, que començarà a rodar des del(davant de la piscina) a partir de les. Ses Majestats seran rebudes a la plaça Mestre Badia, aproximadament a les 19.30 hores.A les, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a. El seu recorregut els portarà a visitar el portal, situat al Parc del Tossal, i tot seguit, adreçaran els seus parlaments des del balcó de l’ajuntament., l'hora de partida de la cavalcada és les; mentre que a, es dona la benvinguda a Ses Majestats a lesa l'Alzina. En darrera instància, a Casserres, la cavalcada serà, novament, el dia 6 de gener al vespre.Els Reis d'Orient arribaran aa les. Una estona abans, des de les 18.00 hores, se celebrarà una botifarrada i s'oferirà brou calent a tots els assistents.A les, s'iniciarà el recorregut de Ses Majestats per la majoria de carrers i places de la, passant per l'ajuntament per recollir la clau màgica que obre totes les cases de la vil·la., Melcior, Gaspar i Baltasar arrencaran la seva passada a les, i seguiran els carrers del poble fins a la plaça Catalunya.L'alcalde defarà entrega a Ses Majestats de la clau del poble, davant de l'ajuntament, a les. I a, la rua recorrerà els carrers de la població a partir de les