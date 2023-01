Bagà Endavant insisteix que cal disposar d'una ordenança de civisme

Arran de la denúncia sobre uns actes vandàlics produïts la matinada del 30 al 31 de desembre a la vil·la de Bagà, el grup municipal de. "L’equip de govern municipal d’Esquerra Republicana no ha fet els deures", exposen en un comunicat de premsa, incidint en la necessitat de "garantir la convivència ciutadana i el respecte als drets de tots els vilatans".En concret, el grup assenyala que quan queda poc perquè s'acabi el mandat, l'Ajuntament de Bagà no ha fet realitat aquesta ordenança de civisme, així com tampoc es disposa d'un mapa sònic, i conseqüentment, de l', ni de l'. "És aquest no fer al que ens referim des de Bagà Endavant", lamenten en el text, on també critiquen de nou "una permissivitat extrema en no actuar en temes de prevenció de vandalisme, de comportaments incívics i d’inseguretat".En definitiva, des del grup asseveren que "l’acció legislativa de les ordenances municipals s’ocupa de dissenyar el marc de convivència i establir els límits d’actuació que comporten la pèrdua de drets per part d’un ciutadà", i posen de manifest que "".Per tot plegat, conclouen que "", i reclamen de nou que "la vil·la de Bagà ha de ser segura i ha de transmetre sensació de convivència per no ser pol d’atracció d’accions vandàliques, incíviques i de delinqüència".