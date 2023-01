Montclar recupera enguany l'esmorzar de la Fira de Reis

torna a ser enguany escenari d'una de les jornades marcades en vermell pels veïns de la població i la resta de la comarca: la Fira de Reis. En aquesta ocasió, i després de dos anys d'absència,, ja que durant l'afectació de la pandèmia no es va poder dur a terme. D'aquesta manera, els assistents podran tornar a gaudir d'un tastet cuit al foc sobre una torrada amb allioli de codony.Més enllà de l'aspecte gastronòmic, i segons explica l'alcaldessa de Montclar,, la fira tindrà tots els al·licients que, any rere any, la fan única.oferiran tota mena de productes d'artesania, alimentació i roba. I de forma paral·lela, també es duran a terme les, que entre salts i derrapades posaran el toc d'adrenalina a una mostra pensada per al passeig i la calma. També hi haurà un espai per exposar, tant motocicletes com cotxes, de gran singularitat.Sigui com sigui, malgrat que el programa recupera la totalitat de propostes tradicionals, des del consistori no es marquen cap fita pel que fa al públic assistent, i únicament desitgen. "Volem tornar a presenciar una fira molt concorreguda de gent del veïnat, la resta del Berguedà, i també gent de les comarques del voltant", assenyala Sala, que assegura que "molta gent ens coneix per la Fira de Reis".Amb tot, des de Montclar esperen que el divendres "faci bo, amb una mica de fred, que ja és el que toca un dia de Reis", i conviden a tothom a sumar-se a la seva. L'inici de la mostra està previst a les 8.00 hores del matí i s'allargarà fins al migdia.