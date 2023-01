La Polifònica de Puig‑reig enllesteix les darreres pinzellades d'El Messies

El Messies de Georg Friedrichés, segons els experts en música clàssica, una de les obres de cambra més interpretada d'ençà de la seva estrena a Dublín l'any 1742. I enguany també es podrà gaudir al Berguedà, més concretament al pavelló de Puig-reig , a càrrec de lai la. Serà en el Concert de Nadal del dia, i l'organització ja ho té tot a punt per pujar a l'escenari i fer vibrar l'equipament municipal sota la direcció d'donaran forma a l'adaptació de l'obra, que s'ha ajustat per fer-la més amena al públic. I és que la peça original de Händel té una durada de més de tres hores amb una oratòria que exposa la història de la redempció cristiana de les profecies fins al judici final. Així, tal com han explicat des de la Polifònica,, que són els capítols que més s'han suprimit de la totalitat de l'obra.. Es poden adquirir de forma anticipada per un preu de 15 euros a Fotografia Iglesias i també per 17 a taquilla el mateix divendres (pels menors de 14 anys és gratuïta).En tot cas, no serà la primera vegada que la Polifònica de Puig-reig interpretarà El Messies. Després d'estrenar-la per les festes nadalenques del 1986-87,. No obstant això, ja fa uns anys d'ençà de la darrera vegada que li van donar forma, l'any 2008. Sigui com sigui, el conjunt promet donar el màxim per fer realitat