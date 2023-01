Puig‑reig acull diumenge una xerrada sobre els valors de l'esport

En contra de l'abandonament esportiu

En el marc deld'handbol que s'ha celebrat fins al dia 4 entre les instal·lacions esportives de Puig-reig, Berga i Gironella, i com a cirereta a la primera edició d'aquest, la direcció del campus, juntament amb el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Puig-reig, han organitzat una xerrada titulada Els valors de l'esport. Serà aquest diumenge,La primera part de la sessió, a La Sala de Puig-reig, serà en la qual es durà a terme la ponència. Hi intervindran el mateix, com a impulsor del campus i exjugador professional d'handbol;, president de la Fundació Reir, que promou projectes d'inclusió social sobretot a la comarca del Vallès Oriental; i l'esportista paralímpic, que amb 20 anys va patir un accident de trànsit que li va provocar paraplegia i ja fa més de 15 anys que es dedica a l'atletisme en cadira amb grans resultats internacionals.En una segona meitat, la jornada es traslladarà al, on els assistents podran posar en pràctica tot allò exposat durant la xerrada, encara amb la presència dels ponents.Es tracta, doncs, d'una proposta, perquè tant nens i joves com els seus pares aprenguin a gaudir de l'esport i els valors que aquest aporta deixant de banda la competitivitat. En definitiva, es pretén fer reflexionar als participants sobre certes actituds que, malauradament, encara són visibles en els entorns esportius juvenils.Aquesta acció també s'ha erigit en una finestra dei en contra de l'abandonament per part dels joves, especialment les noies a partir dels 12 anys. "Aprofitant el campus, encetem un projecte amb Media4Esport i l'Álvaro Ferrer per treballar per lluitar contra l'abandonament esportiu dels joves. Volem importar un projecte d'èxit i implantar-lo al Berguedà", va posar de manifest el conseller d'Esports comarcal,De fet, aquest és un objectiu compartit per la Diputació de Barcelona, que a l'octubre, va iniciar unaamb set vídeos testimonials de dones esportistes en diferents modalitats. La proposta va sorgir d'un estudi sobre la perspectiva de gènere en el sistema esportiu local de la demarcació, on es va detectar que en les poblacions de menys de 20.000 habitants, és poc habitual que els clubs organitzin activitats més enllà de les esportives, deixant poc marge per implementar accions per a la igualtat. A més, també