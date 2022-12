La Impremta Casals de Berga reparteix 70.000 euros amb la Grossa

La Impremta Casals de Berga ha repartit 70.000 euros amb la venda de diversos bitllets del 26658, un dels tres cinquens premis retribuïts enguany en el sorteig de la Grossa de Cap d'Any.

"Estem molt nerviosos i molt contents. Tot i que fa anys que venem loteria, no te'n saps avenir", assegura la propietària de la Impremta,, que indica que malgrat que sovint han anat repartint alguns petits premis,I és que, cada persona que hagi comprat una butlleta amb el 26658, s'ha endut un pessic de, el que equival a 500 euros per cada euro jugat.En aquest sentit, des de l'establiment indiquen que la majoria de compradors són veïns de Berga. I entre tots, Estruga en recorda molt bé a un: "".Cal destacar, a més, que aquest númeroefectuat aquest migdia. Però, a banda del 26658, hi ha altres números relacionats que també tenen premi. El 26657 i el 26659 estan retribuïts amb 150 euros cadascun. Així mateix, els bitllets acabats en 6658 s'emporten 75 euros; els acabats en 658, 25; i els que finalitzen en 58 tenen un retorn de 10 euros.