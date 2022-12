Una cinquantena de nens i nenes participaran en el campus d'handbol Álvaro Ferrer

Cohesió de tota la comarca

Prestigi a l'handbol

Una cinquantena de nens i nenes d'entre 6 i 16 anys participaran en el primer campus de tecnificació d'handbol del Berguedà dirigit per. La proposta es desenvoluparà entre, i tindran tres seus diferents: Berga, Puig-reig i Gironella. "L'Handbol Berga és una entitat històrica i actualment tornem a tenir un bon moment, així que és l'hora de donar-li un toc de professionalitat", ha indicat el president de l'Handbol Berga,, durant la presentació d'aquesta tarda.Segons el mateix Álvaro Ferrer, també present en la roda de premsa, el campus es basa en tres eixos fonamentals: l'educació i la cohesió dels participants; la transmissió dels valors de l'esport; i la tecnificació dels nens i nenes. A la vegada, Ferrer va apuntar que la idea de fer realitat aquesta proposta, que ja es desenvolupa en indrets com Granollers i Santpedor, neix "per una iniciativa personal al final de la meva carrera esportiva, quan decideixo que".D'aquesta manera, els dies 2 i 3, les activitats es desplegaran entre Berga i Puig-reig, mentre que el dia 4, les seus seran Gironella i Puig-reig. "Des de l'Ajuntament de Puig-reig estem contents de col·laborar. No ens podem negar quan sorgeixen aquestes iniciatives", ha asseverat el regidor d'Esports de Puig-reig,, que es va mostrar confiat que la proposta "pot ajudar a".Per la seva banda, el regidor d'Esports de Berga,, ha posat de manifest que "com estem veient últimament, ens ajuntem les institucions amb l'objectiu que l'esport arribi a tothom", i va remarcar que "per ajudar allà on les entitats no puguin arribar".Més enllà d'una oportunitat per oferir una proposta formativa i lúdica en l'esport, el campus Álvaro Ferrer també té el propòsit de continuar expandint la pràctica de l'handbol arreu de la comarca, que després d'uns anys daurats a la dècada dels 70, va arribar a pràcticament desaparèixer. "L'Handbol Berga és l'únic club de la comarca.i hi posarem tots els esforços que faci falta", ha refermat Pons, mentre que Ferrer ha incidit que "la voluntat de venir aquí és per treballar perquè hi hagi més nens i nenes practicant handbol". "Al Berguedà, l'oasi és l'Handbol Berga, però", ha exemplificat Ferrer, que ha emfatitzat que el seu desig és que apareguin nous clubs arreu de la comarca per facilitar aquesta pràctica esportiva als nens i nenes berguedans.El Consell Comarcal del Berguedà també ha col·laborat en l'organització del campus. En aquest sentit, el conseller d'Esports i Joventut,, ha destacat que la iniciativa contribueix en "donar oportunitats" a totes les pràctiques esportives, ja que l'objectiu final és "". A més, ha asseverat que des de l'administració comarcal es pretén "buscar l'excel·lència en l'esport i una major pràctica".