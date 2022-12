Què fer la nit Cap d'Any 2022‑2023 al Berguedà

Berga: Pavelló i General

Gironella: DJs i música de cambra

Baix Berguedà: al Pavelló de Puig-reig i al Local Cultural de Casserres

Alt Berguedà: música per tots els gusots i raïm davant el Campanar

Deixant enrere les restriccions per la pandèmia, els ajuntaments de tota la comarca han recuperat lesper oferir als seus veïns la millor forma d'encetar el 2023. Diferents DJs i grups prendran la responsabilitat d'animar els pavellons i sales municipals que faran d'escenari de les revetlles locals,No obstant això, en els programes de festa nocturna també s'hi han fet lloc algunes, amb les clàssiques Sant Silvestres.A la capital de la comarca, l'Ajuntament de Berga ha tornat a programar enguany la. Hi actuaran DJ Flowwa, Thug Life i Roger Kreex. Les entrades anticipades costen 10 euros i es poden comprar fins el 31 de desembre a les 12.00 hores . L'obertura de portes és a les 00.30 hores.D'altra banda, a, també s'ha organitzat una festa de Cap d'Any, a partir de les 01.00 hores de la matinada. En aquest cas, les entrades anticipades ja s'han esgotat.Unes hores abans del canvi d'any, les famílies també podran gaudir dels, organitzats per Colònies a Borredà. La funció serà a les 11.00 hores al Teatre Municipal de Berga i les entrades tenen un cost de 10 euros . I amb un caràcter esportiu, els aficionats de l'atletisme podran deixar enrere el 2022 corrent la XXIII Sant Silvestre de Berga A partir de les 01.00 hores, DJ Knight oferirà aluna sessió amb els millors hits. Més tard, a les 03.00 hores, prendrà el lloc DJ Destor amb la festa jove, presentant els èxits actuals. Les entrades anticipades costen 15 euros i 18 a taquilla.Ja el dia 1 de gener, l'també ha programat el Concert d'Any Nou amb l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 a partir de les 19.00 hores, al Local del Blat. Per a aquesta funció, les entrades anticipades tenen un cost de cinc euros.Al, a partir de les 01.00 hores, l'Ajuntament de Puig-reig recupera la Nit de Cap d'Any. A més, la nit anterior, el mateix espai acull una Disco Jove a partir de les 22.00 hores adreçada als menors de 18 anys.D'altra banda, l'es torna a posar al capdavant de la darrera festa de l'any i la primera del nou. A les 01.30 hores obriran les portes del Local Cultural, després de dos anys d'absència per la covid. Però abans de la festa, els casserrencs també tenen una altra cita marcada en vermell al calendari: la. Des de l'organització, prometen que la prova casserrenca "és única" i defuig de la competitivitat.A partir 00.30 hores,arrenca la celebració de Cap d'Any amb un ball a càrrec de Trio Solistes. Més tard, Xandri's Brothers oferiran la disco mòbil pels més joves. L'entrada té un cost de cinc euros. Unes hores abans, a partir de les 18.00 hores, se celebra la, amb recorreguts d'un, cinc i deu quilòmetres i premis a les millors disfresses d'adults i infantils., el DJ Willis animarà el Saló la Flor, amb música per tots els gustos entre les 01.00 i les 06.00 hores. L'entrada és de franc. I a, el Bar Bugui i la plaça del Poble seran l'epicentre del Cap d'Any a Vallcebre. Els veïns estan citats a prendre el raïm davant del Campanar, i posteriorment, dirigir-se al Bar Bugui, que romandrà obert després de la mitjanit.