Consulta les afectacions de trànsit per la XXIII Sant Silvestre

La ciutat de Berga celebra demà la XXIIIa edició de la, sota la batuta del JAB i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga. El desenvolupament de la cursa, que compta amb un recorregut de cinc quilòmetres a través de tota la ciutat,en diverses vies per on transcorrerà la prova. Les afectacions seran a partir de les 18.00 hores, hora d'inici de la cursa, i fins a les 19.00 hores aproximadament (segons el moment i el lloc de pas dels corredors).D'aquesta manera,: passeig de la Indústria; passeig Vila de Casserres; carretera de Ribes; plaça Viladomat; Ronda Moreta; carrer Barcelona; plaça de la Creu; carrer del Roser; carrer Gran Via; carretera de Sant Fruitós; carrer Pere III; Rasa dels Molins; carrer Isaac Albéniz; carrer Salvador Espriu; carrer Mestre de Pedret; avinguda del Canal Industrial; carrer Pere II; plaça Gernika.Per tot plegat, des del consistori, seguir la senyalització excepcional, i donar compliment a les indicacions dels agents de trànsit i el personal voluntari de l’organització de la cursa.