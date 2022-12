Aquest divendres, 30 de desembre, elrecupera la representació Nadal a Colònia, l'espectacle que, integrant ficció i realitat, vol mostrar la. La visita teatralitzada transcorre per diferents espais de la zona residencial de la colònia, a través dels quals s'escenifiquen diferents escenes nadalenques: el moment de fer cagar el Tió, la missa del Gall i una representació dels Pastorets, entre d'altres.Un grup de 13 actors i actrius de totes les edats seran els encarregats de donar forma a la proposta, que enguany és la segona ocasió que es posa en escena -la primera vegada que es va programar va haver de ser anul·lada a causa de la pandèmia del coronavirus-. Per aquest 2022,, la del dia 30, malgrat que l'any passat es va dur a terme en dos dies diferents. Segons l'organització, aquesta decisió respon a la voluntat de simplificar el muntatge.Sigui com sigui, el Museu de la Colònia Vidal està obert a, si la rebuda és bona per part dels assistents, tornar a ampliar les interpretacions de cara les pròximes edicions. En aquest sentit,, un a les 18.00 hores i l'altre a les 19.30 hores, els quals tenen aforament per a entre 30 i 40 persones. I, de fet, des de l'organització esperen poder omplir ambdós passis.Per poder assistir a Nadal a Colònia cal reservar plaça trucant al 938290458. L'entrada té un cost de 15 euros pels adults, de vuit pels nens i nenes entre 4 i 12 anys, i és gratuïta pels menors de 4.