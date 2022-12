Bagà aprova un pressupost de 2,5 milions per l'any vinent

L’ha aprovat el pressupost per l’any 2023. Els comptes per l'any vinent ascendeixen a 2.571.881,86 euros, una xifra lleugerament inferior als de l’exercici actual. Tal com ha explicat la regidora d’Economia i Hisenda,, es tracta d’un pressupost “contingut i basat en el control de la despesa i en l’eficiència i la gestió municipal”. Grille ha fet referència al compromís i a la responsabilitat pressupostària de l’equip de govern, i ha recordat que, durant aquest mandat, s’han aprovat i executat diversos projectes, alguns dels quals veuran la llum aquest 2023 com és la renovació de la plaça Galceran de Pinós o la portada d’aigües en alta, amb una elevada inversió.Per l’exercici 2023 també es contemplen noves inversions. Les més destacades són la segona fase de consolidació i, per un valor de prop de 45.000 euros; la supressió de les barreres arquitectòniques al, amb la instal·lació d’un ascensor, per valor de 170.000 euros; o la millora de camins municipals, per un valor de 20.000 euros. A més a més, també es contemplen d’altres inversions amb la compra de material de brigada, de mobiliari urbà o accions de millora a les instal·lacions educatives del municipi. En aquest sentit, des del consistori avancen que la majoria de les inversions es realitzaran amb el suport d’altres administracions a través de subvencions, que es complementaran amb recursos propis.