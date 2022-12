Nova convocatòria per la concessió d’espais de l’Hotel d’Entitats

L’Ajuntament de Berga ha obert el període de sol·licitud per a la cessió d’espais individuals i compartits de l’durant l’anualitat de 2023, tal com estableix el reglament regulador d’ús de l’equipament aprovat recentment. La convocatòria preveu la cessió de set despatxos individuals, tres despatxos compartits i tres sales de reunions que disposen de cadires, taules, armaris, penjadors i wifi. Les entitats i associacions del municipi interessades en sol·licitar qualsevol dels espais esmentats hauran de presentar una instància genèrica, de forma telemàtica, a través del registre del consistori berguedà. E. La concessió d’espais es farà durant un any i d’acord amb els criteris administratius, socials i associatius recollits en l’article 9 del reglament d’ús de l’Hotel d’EntitatsL’àrea de Participació Popular ha impulsat lamunicipal de l’Hotel d’Entitats, que va ser aprovat pel plenari municipal durant la sessió ordinària del 6 d’octubre de 2022. La iniciativa té l’objectiu de fixar les condicions per a la utilització de les estructures i recursos de l’equipament,, creant unes directrius que permetin la bona convivència i respecte entre les entitats i associacions usuàries de les instal·lacions.