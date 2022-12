L’ACEB forma prop de 500 persones durant el 2022

L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà tancarà el 2022 havent format a 481 persones amb un total de 1.484 hores de formació. Una xifra superior a la de l’any passat, quan es va arribar a 316 alumnes. La patronal berguedana continua la seva tasca formativa amb l’objectiu d’a persones actives així com oferir. A través de la formació continua i de diversos programes ocupacionals, l’ACEB ha arribat a gairebé 500 persones de perfils diversos i interessos variats. Un cop finalitzats els cursos que encara estan en marxa, ja es prepara l’oferta per al pròxim any.A banda de la formació continua, amb cursos destinats a aportar nous coneixements específics als seus participants com el de comptabilitat, cures auxiliars d’infermeria en geriatria, Instagram per al teu negoci, Cocteleria, Iniciació a la llengua de signes, Cuina vegana o Anglès, enguany l’ACEB ha estat l’únic centre del Berguedà que ha ofert un certificat, a través del SOC, de Formació Professional Ocupacional Dual, en aquest cas, formant nou alumnes en el camp de l’administració. Una formació que combina teoria i pràctica i ofereix un contracte laboral d’aprenentatge durant un any als participants. Aquest 2022 també. La patronal berguedana també ha ofert, enguany, cursos de 40 hores adreçats a dones desocupades per a l’adquisició i millora de competències digitals i orientacions professionals per a persones treballadores afectades per un ERTO.Les formacions es realitzen en col·laboració amb Foment Formació, Jaume Viladoms Centre Educatiu, la Unió Intersectorial empresarial del Ripollès i la Unió Patronal Metal·lúrgica així com amb la col·laboració de la Federació del Comerç del Berguedà, UBIC de Berga, l’Associació d’Agroturisme del Berguedà i l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà.com cuina japonesa, comercialització de serveis d'allotjament rural, WhatsApp Business, Excel o programació neurolingüística.