Gironella aprova un pressupost de 8,3 milions d’euros pel 2023

L'Ajuntament de Gironella ha donat. Els comptes, aprovats amb els vots a favor de l'equip de govern de la població en el marc de la darrera sessió del ple ordinari del 2023, incorporen unes, algunes de les quals s’havien previst el 2022, però que no ha sigut possible tirar-les endavant.En línies generals, segons, “el pressupost garanteix continuar presentant serveis de qualitat en tots els àmbits, malgrat el greu increment dels preus". Font també assevera que els comptes també permeten "mantenir el dinamisme d’activitats, i alhora, finalitzar projectes transformadors de municipi”. De fet, segons apunten des de l'ajuntament, el pressupost aprovat inicialment incorpora ja la previsió d’ingressos amb les noves taxes i impostos, com també les despeses actualitzades, amb una previsió d’increment de l’IPC proper al 6%.Pel que fa al detall de les inversions, les actuacions pendents del curs actual són els elements fotovoltaics i de biomassa. En qualsevol cas,i pel qual el consistori rebrà una subvenció de 207.000 euros. També destaquen els capítols de la segona fase de la urbanització del passeig de Cal Metre (520.000 euros), les millores de la via pública (350.000 euros), i la primera fase de la recuperació del Carrilet (270.000 euros).L'apartat d'inversions també incorpora elements com les millores a la xarxa d'aigües a Cal Blau i a Anselm Clavé; la instal·lació de la xarxa de calor a Cal Bassacs; la creació de la Ruta de l'Aigua; la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades del local del Blat i de la piscina coberta; i la construcció de la pista de pump track.En aquest sentit, l’alcalde ha detallat que, malgrat que inicialment han contemplat la petició d’un crèdit per fer front a totes les inversions, confia no sigui necessari. “Un cop tancat l’exercici 2022, que s’espera amb superàvit i romanent de tresoreria positiu, aquests recursos s’incorporaran al 2023 i reduiran, com en els últims anys, a la mínima expressió les noves operacions bancàries”, posa de manifest, que a tall d'exemple, ha exposat quei el 80% ha sigut amb fons propis i subvencions.Paral·lelament, la sessió va aprovar tirar endavant d’unaa les façanes o teulades dels edificis, amb la voluntat, segons Font, de “mantenir una harmonia en el municipi, especialment en zones que tenen un encant singular i de certa protecció les edificacions”. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat.