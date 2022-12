Moisès Masanas encapçalarà la llista d'ERC a Berga

. Masanas, que assegura que viu entre la capital berguedana i la població de l'Alt Berguedà, va declinar inicialment la proposta de la formació de liderar la candidatura el mes de juny, ja que tal com ha exposat "teniem dos projectes bastant gran d’energies alternatives i unes obres de reurbanització del nucli antic".No obstant això, va continuar vinculat a la proposta de la capital i treballant per avançar en aspectes com "perfilant els primers trets del programa i recollint les preocupacions de la gent". D'aquesta manera, en el moment que va avançar aquesta tasca de definició de la proposta, però que "no teníem una candidatura en ferm per muntar una llista i sumar-hi gent, se’m torna a demanar. I".En aquest sentit, Masanas assevera que arribar a l'alcaldia li suposaria "assumir un repte de gestió diferent", destacant que, malgrat que a Berga hi resideixen prop de 17.000 persones i a Saldes en són 300, la població de l'Alt Berguedà té prop de tres vegades més de territori: 20km2 de Berga respecte del 65 de Saldes. Així mateix, va posar en relleu la seva experiència laboral com a enginyer tècnic industrial, ha tingut una llarga experiència en la gestió de personal i el lideratge. A més, com a alcalde d'una població amb pocs veïns durant dos mandats "aprens de tot, perquè".Finalment, Masanas va compartir queper "culminar els projectes iniciats", i va reconèixer que "si no hagués sorgit l'opció de Berga, hauria fet una candidatura de continuïtat a Saldes i hagués deixat pas a una altra persona en un parell d'anys, perquè sempre he pensat que l'òptim són dues legislatures".