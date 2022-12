L'oposició de Berga desaprova la resolució de la neteja viària

Els partits de l'oposició de l'Ajuntament de Berga,, esclaten contra la fórmula que l'equip de Govern ha tirat endavant per resoldre la situació de la neteja viària mitjançant un acord de continuïtat amb l'empresa encarregada del servei, Tractament Ecològics.(amb funció de portaveu per l'absència de Ferran Aymerich) van posar de manifest, prorrogat des de fa diversos anys i sense una actualització per la prestació dels mateixos, a la vegada que van criticar la manca d'informació i assessorament als regidors per tal de poder valorar amb propietat el contingut d'allò que s'aprovava. A més, van retreure el caràcter d'urgència del ple i la inclusió, amb escasses hores d'antelació, d'una vintena de punts nous a l'ordre del dia."Ens trobem avui, a punt d’acabar l’any, amb", va denunciar García, que va iniciar la sessió plenària posant de manifest "el meu descontentament i indignació". Per la seva banda, Caballé va incidir que "compartim el fons de la qüestió, que és millorar les condicions laborals i que tothom rebi la remuneració que li pertoca. El que no compartim és la forma respecte de tot això". "La feina de l’equip de Govern era muntar l’arquitectura jurídica per donar solució a aquest problema; era assegurar els tràmits per no fer un pedaç", va insistir el de Junts per Berga, que va valorar que "sembla que haguem jugat a cuca i amagar". En definitiva, Caballé va animar a l'equip de Govern "a planificar i no improvisar", i va sentenciar queSigui com sigui, el regidor que va ser més insistent pel que fa a la manera que s'havia procedit amb la convocatòria del ple i la seva comunicació a l'oposició va ser el socialista, que va insistir que "aquesta desassistència és molt greu", i va recalcar que "el que no es pot fer és ometre unes obligacions, que és informar tots els membres d’aquest consistori". "Esperava un expedient net immaculat, però no és així", va puntualitzar García, que va alertar que, i va considerar que "després d’aquest ple, únicament unes disculpes no seran suficients".En definitiva, el regidor del PSC va criticar la "inacció i improvisació" de l'equip de Govern, assegurant que "encara que ho amaguin, han respost de forma reactiva a una amenaça de vaga". Per tot plegat, García va mostrar els seus dubtes de forma insistent pel que fa a la forma de l'acord de continuïtat i els suplements de crèdits que, amb el vot favorable de la CUP i ERC van tirar endavant, exposant que, tot recordant que enguany "ens apropem al milió d’euros de reconeixements extrajudicial de crèdit". "És un forat negre que està xuclant recursos econòmics mal gestionats", va sentenciar.