L’Ajuntament de Berga aprova un acord de continuïtat del servei de neteja viària

En una sessió de caràcter urgent i extraordinari, l'Ajuntament de Berga ha debatut i aprovat una proposta relacionada amb el servei de neteja viària de la ciutat. Es tracta d'unque porta a terme l’empresa Tractaments Ecològics, S.A. des que es va formalitzar per primera vegada el contracte del servei l’any 1998 i que s’ha anat prorrogant successivament. L'entesa permetrà actualitzar el pagament mensual d’acord amb el cost del servei, tal com sol·licitava l’empresa.El regidor d’Urbanisme, Via Pública, Obres i Serveis,, ha explicat que “l’acord de continuïtat permet trobar una sortida a aquesta situació de prestació del servei d’un contracte que està vençut, posant al dia els pagaments així com l’import que s’havia deixat de pagar en comparació amb el cost del servei”. El regidor d’Hisenda,, ha afegit que “l’ajuntament va explorar i treballar diferents vies per solucionar aquesta situació anòmala i finalment, s’ha pogut acollir a l’acord de continuïtat, una via que no existia i que va aparèixer a través d’una consulta efectuada per un altre ajuntament a la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya”.Serra també ha fet referència al nou contracte de neteja que s’està treballant paral·lelament i ha dit que “cal fer autocrítica per part de l’ajuntament perquè en aquests anys no s’ha pogut tirar endavant el nou contracte per fer la licitació del servei per manca de mitjans tècnics”. En referència al nou contracte de neteja viària, el regidor ha explicat quei la redacció dels nous plecs tècnics. El nou contracte incorporarà tots els sectors desenvolupats de la ciutat preveient també possibles nous creixements, mantindrà o incrementarà les freqüències de la neteja de carrers, incorporarà un nou equip de reforç, inclourà la neteja de les zones verdes i parcs infantils. La licitació tindrà en compte criteris mediambientals, entre d’altres.D'aquesta manera, la proposta permet actualitzar l’import del servei prestat i establir elper la realització de les tasques de neteja viària de la ciutat. També preveu abonar a l’empresa la diferència entre l’import ja percebut fins a l’adopció de l’acord.