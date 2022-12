El Consell Comarcal demana a Salut que presti el servei que pertoca a l'Alt Berguedà

El ple del Consell Comarcal del Berguedà d'aquest desembre ha acordatdel Govern de la Generalitat, Manel Balcells “per l’incompliment de la Resolució 380 / XIV del Parlament de Catalunya” sobre el manteniment de l’atenció primària als consultoris de l’Alt Berguedà i de la resta de la comarca”.La moció, que ha presentat d’urgència el grup comarcal socialista, ha estat aprovada per unanimitat. Al debatde l’Alt Berguedà i per la qual calen solucions. Un cop debatuda la proposta, s’ha decidit fer-la extensiva al conjunt de la comarca.En l’esmentat acord, el Consell insta el Govern a. Igualment, en l’acord es recorda que a l’Alt Berguedà hi ha d’altres municipis, a banda dels que conformen l’àrea bàsica de salut de l’Alt Berguedà.D’altra banda, la darrera sessió plenària ordinària del 2022 del Consell també ha servit peral terme de La Nou presentada pel Grup de Defensa de la Natura del Berguedà.L’acord adoptat amb els vots a favor dels grups de l’oposició d’ERC i la CUP i l’abstenció dels grups que configuren el govern comarcal – Junts, l’Agrupació d’Electors del Berguedà, Candidatura de Progrés-PSC i Bagà Endavant-, preveu demanar al ministeri de Transició Energètica que desestimi el projecte perquè està situat en una zona tectònica inestable i per l’enorme impacte ambiental. Igualment, es preveu demanar al ministeri esmentat i també del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, unper evitar la pèrdua de pastures, conreus i espais d’alt valor de la biodiversitat.