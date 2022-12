El Visit Gironella es proclama campió de Catalunya de rallysprint

El Circuit de Catalunya ha estat l'escenari que ha vist proclamar-se campions de Catalunya de rallysprint a l'equip Visit Gironella, format per, a bord del seu BMW M3 E36.El RallySprint del RACC, era l'última prova del campionat, i Rabaneda i Fernández hi arribaven amb 15 punts d'avantatge sobre els seus perseguidors en la classificació general, Salvador Figueras i Sara Velasco., així que els berguedans es van plantar en aquesta última cita amb força confiança.No obstant això, des del primer tram, el ral·li es va complicar molt pel conjunt del Visit Gironella, que veien com, la temperatura es disparava exageradament i el BMW s'omplia de fum, signes clar que una cosa greu estava passant i l'abandonament era pràcticament segur. El motiu va ser un con del circuit que s'havia allotjat en la part inferior del BMW i havia afectat els tubs del radiador i deixat sense oli al cotxe.L'assistència va poder reparar l'avaria, però el motor estava ja tocat, per la qual cosa, Rabaneda i Fernándezper a intentar acabar la prova, i sobretot, impedir que Figueras i Velasco els poguessin retallar l'avantatge.Malgrat rodar sense poder anar al límir en absolut, el Visit Gironella es va mantenir en tot moment per davant dels seus rivals, que també es van veure afectats per complicacions, i d'aquesta manera,, en una carrera amb un nivell de luxe en la inscripció amb 85 equips dividits en les diferents categories.La dupla formada per Dani Rabaneda i Manel Fernández Sosa desconnectarà uns dies i, a continuació, començarà a