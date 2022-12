Els municipis berguedans reduiran més d’1,8 milions la factura energètica

El ple de laaprovarà aquest dijous una línia d’ajuts de 50 milions d'euros per finançar projectes d’energia verda als municipis de la demarcació. Es tracta d’una ampliació del projecte Renovables 2030, que arriba a una dotació pròxima als 120 milions d'euros. Segons informa l'organisme, els fons ajudaran a finançar instal·lacions de plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa i milloraran l’eficiència de l’enllumenat públic amb LED.D'aquest pressupost,, on ajudaran a reduir en més d’1,8 milions la factura energètica anual dels municipis. A més, aconseguiran un estalvi energètic equivalent al consum de 655 llars durant un any. També implicarà un estalvi anual d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de gairebé 2.300 tones de CO2.El diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha presentat el pla, que suposa «la primera acció d'implantació massiva de renovables a Catalunya». Entre els municipis beneficiats al Berguedà,: la instal·lació d'una caldera de biomassa al pavelló d'esports municipal (203.000 euros) i d'una fotovoltaica d'autoconsum compartit al Pavelló d'Esports de Sant Jordi (114.000 euros). L'estalvi a la factura energètica de l'Ajuntament es preveu que sigui pròxim als 56.000 euros anuals. L’alcalde, Jesús Calderer, ha assistit a l'acte i ha remarcat que «busquem ajudes per alimentar els nostres equipaments a través de calderes de biomassa que antigament eren de gasoil, cosa que implica un estalvi importantíssim». D'altra banda, Calderer ha incidit en la manera com «aquests projectes ajuden a gestionar els nostres boscos, que molts són públics i ens ajuda també a crear llocs de treballl».El programa beneficiarà 147 municipis de la demarcació de Barcelona, que han formulat 256 peticions (149 corresponents a energia fotovoltaica, 63 d’enllumenat públic, i 44 de calderes de biomassa)., tot i que n’hi ha una part que ja s’estan executant aquest 2022 i d’altres no ho faran fins al 2024.