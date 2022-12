Els Mountain Runners recullen 701,42 euros per la Marató

L'Associació Esportivaha organitzat aquest darrer cap de setmana una cursa i caminada a Queralt, de la qual tots els beneficis obtinguts s'han destinat totalment a la Fundació de la Marató de TV3. Es tracta d'una iniciativa que, tal com destaquen des de l'entitat, ja és tradició de cada any per aquestes dates.Enguany,, que en aquesta edició s'ha centrat en les malalties cardiovasculars.Aquest, apte per a tots els públics, consisteix en una cursa de 13,8km i +863m de desnivell, una caminada de 8,5km i +508m de desnivell, així com d'una cursa infantil amb un circuit urbà, amb sortida i arribada a la plaça Sant Pere de Berga.