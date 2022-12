Berga pedalarà per la mobilitat sostenible i il·luminar l’avet

Bicicleta, música i llum

Pedalar per conèixer la comarca

entorn de l’avet de Nadal instal·lat a la plaça de Sant Pere. Aquesta és una de les propostes que es portaran a terme a Berga aquest Nadal. Es tracta d’una iniciativa que té un doble objectiu:fent ús de la bicicleta. L’activitat, titulada Pedala i il·lumina, està organitzada per l’Ajuntament de Berga i Berguedà Bike Trails amb la col·laboració de Velo Berga, Rock and Classics, Bled, Rètols Xaloc i Marc Elias. L’activitat es farà els dies 22, 23, 24, 28, 29 i 30 de desembre, i els dies 3 i 4 de gener, de 18.00 a 20.00 hores., ha destacat que “no només es tracta d’una acció de Nadal, sinó que també permet generar consciència del que suposa anar amb bicicleta i tot plegat ho lliguem amb l’avet de Nadal, que es retornarà a la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa quan acabin les festes per produir energia per a algun equipament municipal”.L’activitat està ideada perquè sigui un espectacle visual i musical. Per fer-ho possible, s’instal·laran dues bicicletes de muntanya i una bicicleta per a infants. Els usuaris i usuàries hauran de pedalar per activar els diferents elements de música i llum de l’arbre de Nadal de la plaça de Sant Pere, a través de projeccions. Oriol Rego, de Berguedà Bike Trails, ha convidat tothom a participar-hi assegurant que “és una activitat que pot ser molt bonica per fer amb família, però també és una iniciativa per promoure la sostenibilitat, la mobilitat i l’esport”. Rego també ha comentat queSànchez, ha explicat que el consistori va proposar a Berguedà Bike Trails (BBT) l’organització d’. BBT es va sumar a la iniciativa, tenint en compte que és un projecte que va néixer per promocionar el ciclisme al Berguedà a través de la creació d’activitats, rutes, tracks, entrenaments, guiatges i experiències amb bicicleta. Sandra Subirana, de BBT i Velo Berga, ha comentat que treballen en diversos projectes “per fer descobrir el paradís que tenim a la comarca promovent el ciclisme, la mobilitat urbana i lluitant per una comarca neta”. Subirana ha avançat que el setembre de 2023 es farà la primera cursa de Gravel al Berguedà.Finalment, l'alcalde ha destacati els desplaçaments amb bicicleta per la ciutat. En aquest sentit, Sànchez ha esmentat la importància que l’administració acompanyi aquest tipus de projectes i ha assegurat que “tot i no tenir els recursos que ens agradaria, a poc a poc anem transformant la ciutat amb espais més amables, on els vianants siguin protagonistes i la bicicleta vagi guanyant més pes”.