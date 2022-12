La Federació del Comerç està decebuda amb l'Ajuntament de Guardiola

Les associacions de comerciants de la comarca i la Federació del Comerç Berguedàarran d'una sortida amb la gent gran de la població al Castell de Santa Florentina (Canet de Mar) que va culminar amb una tarda de compres a la Roca Village. Des del sector del comerç berguedà apunten que "respectem la llibertat de cada un dels ciutadans i ciutadanes del Berguedà de comprar el que vulgui i on vulgui", però, no obstant això, assenyalen que "entenem que, en cap cas, aquesta activitat pot estar promoguda i cofinançada per cap administració comarcal".En concret, els representants indiquen que "aquests fets, a les portes de la campanya de Nadal i", i tot i reconèixer que "estem convençuts que al darrere d’aquesta iniciativa no hi ha cap mala fe", sí que apunten a "una enorme irresponsabilitat". Una irresponsabilitat agreujada, segons manifesten en un comunicat de premsa, "pel fet que, l’actual alcalde del municipi, Josep Lara és, alhora, president del Consell Comarcal, màxim representant polític de la comarca".En definitiva, des de la Federació del Comerç Berguedà i les associacions que l'integren remarquen que "aquest fet posa de manifest el desconeixement, no només de les necessitats del comerç comarcal, sinó dels seus perills per part dels màxims representants comarcals, com anem denunciant des de fa temps", i per aquest motiu, reivindiquen que "de màxim consum, així com activitats, fires i mercats de tots tipus".Per tot plegat, des de l'entitat es comprometen a continuar treballant per crear entorns comercials agradables a la comarca, i recorden que la creació de la Federació, així com l'impuls de totes les seves campanyes, van encarades a. "Una ciutat, poble o comarca sense comerç és una urbanització sense vida, i per tant, afecta de ple al teixit social, econòmic i cultural d’un municipi", sentencien.