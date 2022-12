L'Ajuntament de Berga inicia la campanya per les joguines neutres

Aquest Nadal, et desitjo que triïs la teva aventura és el lema de la campanya d’enguany per promoure les joguines sense gènere. Es tracta d’una acció impulsada per l’àrea deamb el suport de la Diputació de Barcelona que pretén donar continuïtat a la campanya iniciada l’any passat durant el període nadalenc per divulgar la importància que cada infant pugui tenir experiències de joc diverses promovent la imaginació, la creativitat i la fantasia per trencar amb el binarisme i construir imaginaris diferents. Tot i que el joc és present en el dia a dia dels infants, la campanya pren especial rellevància durant la celebració de les festes de Nadal, ja que és l’època de l’any en què augmenta la compra de joguines per a la mainada.La campanya té l’objectiu de fomentar que, ampliant els imaginaris sense limitacions perquè puguin traçar camins propis. Per això, el missatge principal de la campanya convida els infants que puguin escollir lliurement la seva aventura. I és que, tot i que les joguines no tenen gènere, poden transmetre estereotips que perpetuen els imaginaris sexistes i reduïts.Una de les accions incloses en la campanya ha estat laper difondre la iniciativa a través dels centres educatius de primària i els comerços de la ciutat. En concret, s’han distribuït 2.000 postals il·lustrades amb elements de joc de diferents temàtiques com l’art, la música, la literatura, l’esport, la natura o la gastronomia, entre d’altres. D'altra banda, també s’ha creat una joguina sense gènere elaborada als tallers de la Fundació Horitzó del Berguedà. Es tracta d’unes, en què la muntura de cada ull té forma de cor i d’estrella decorada amb purpurina daurada o platejada. L’estructura està feta de fusta i inclou una vareta per subjectar la peça amb lema de la campanya imprès sobre la superfície de l’objecte. En total s’han fet 600 ulleres màgiques que es distribuiran el 27 de desembre durant la rebuda que els patges i patgesses reials realitzaran a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga.Paral·lelament, s'ha elaborat una. En la primera part, el vídeo fa èmfasi en els estereotips de gènere associats al joc, i en la segona, se li dona la volta al missatge promovent que els infants puguin ser lliures a l’hora d’escollir amb llibertat els colors, les joguines o les aventures.El projecte ha tingut un cost dei ha estat finançat per la Diputació de Barcelona a través d’un recurs referent als àmbits d’igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere amb l’actuació de la campanya resinificant les joguines en el joc.