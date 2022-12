La cafeteria de l'Hospital de Berga rep un distintiu nutricional

Aquí sí. Fruita i salut. Aquest és l'eslogan de la campanya d'identificació de tots els establiments compromesos en el consum de fruita fresca, variada, de qualitat i de proximitat en els establiments de restauració i de venda minorista. L'objectiu és aconseguir que cada cop hi hagi més establiments que ofereixin fruita preparada per al consum, com fruiteries, bars, restaurants i altres establiments, per tal que aquesta opció esdevingui una oferta tan atractiva, o més, per al consumidor com qualsevol altra opció.Des del Servei Català de la Salut remarquen que elés un dels elements centrals de la dieta mediterrània i l'alimentació saludable. A més, apunten que està demostrat que un consum baix de fruita i verdura es relaciona amb un risc més alt de càncer colorectal, mentre que el consum elevat de fruita i verdura fresca protegeix davant d'aquestes afeccions. En concret, cada ració addicional de fruita o verdura fresca consumida habitualment redueix un 7% el risc de patir afeccions coronàries.