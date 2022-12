Comencen les obres per garantir l'estabilitat de diferents murs del Castell de Berga

Les obres per protegir les restes arqueològiques i les lluminàries delja han començat. L’actuació de consolidació es va iniciar a finals del mes de novembre i és previst que tingui unaEl Consell Comarcal del Berguedà vol assegurar i protegir un espai catalogat com a bé cultural d’interès nacional (BCIN) a través d’una actuació que té l’objectiu deque es troben en risc d’ensorrament.Preservar les restes arqueològiques existents, evitar que continuïn deteriorant-se i assegurar la seguretat dels visitants al castell són les premisses principals d’unes obres de protecció que se sumen a les diferents actuacions dutes a terme al Castell de Berga per part de l’ens comarcal en els últims anys. A més, la intervenció millorarà tambéal Castell de Berga i es vetllarà especialment per, que es va estrenar el novembre de 2020.El president del Consell Comarcal del Berguedà,, ha assegurat que "les obres de consolidació del Castell de Berga continuen amb la línia marcada per l’ens comarcal de preservar i dignificar el nostre patrimoni". Lara opina que "l’actuació és molt rellevant per assegurar la seguretat de tots aquells visitants que vulguin descobrir un tros de la història de la comarca". Els treballs de consolidació esmentats al castell formen part d’una fase preliminar de les actuacions previstes alL’obra té un cost de 75.840,44 euros i ha estat finançada a través del fons deldel període 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya.El Castell de Berga,, es troba ubicat sobre el nucli antic de la ciutat de Berga i manté part dels murs de la fortalesa. Les edificacions originals s’han perdut a causa del seguit d’enderrocs, reconstruccions i canvis d’ús que va tenir el castell al llarg de la seva història. En els últims anys, s'han dut a terme diverses actuacions, com la instal·lació de la nova il·luminació el 2020 o la retirada del vas de l’antiga piscina el 2021.