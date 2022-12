Neix un espai a Berga per facilitar els processos de digitalització d'empreses i autònoms

PIMEC Catalunya Central i la Diputació de Barcelona, amb el suport de Red.es, han presentat avui la nova seu dede la província de Barcelona al Berguedà, situada a les oficines de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, a la plaça Sant Joan de Berga, número 16.L’OAP Rural de Barcelona és una oficina física i virtual per sensibilitzar i donar suport a les pimes i persones autònomes sobre els avantatges i les metodologies innovadores que permetran optimitzar el funcionament dels seus negocis mitjançant laals seus processos. La finalitat del programa d’ajut que s’ofereix des de l’OAP Rural de Barcelona és, això no suposa cap cost per a les empreses, ja que està 100% subvencionat pelsEl programa que ofereixen les OAP Rurals de la província de Barcelona presenta serveis orientats apersonalitzat a través d’un diagnòstic digital del negoci, seminaris sobre TIC, tallers de networking, la facilitació d’eines i recursos digitals per a pimes i la gestió de tràmit del Kit Digital perquè les pimes es beneficiïn dels ajuts.D’aquesta manera s’impulsa la transformació digital de les pimes, autònoms i emprenedors ubicats en, és a dir, en el 85% dels municipis de Catalunya, un total de 264, on es troben ubicades el 21% de les persones autònomes de la província i el 18% de les empreses.La benvinguda de l’acte ha estat a càrrec del president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà,. La presentació de l’Oficina Accelera Pyme Rural de Barcelona i de la seu comarcal a Berga l’han realitzat, tècnic assessor del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, i, director d’Innovació i Tecnologia de PIMEC. Finalment,, assessora tecnològica de l’OAP Rural de Barcelona al Berguedà ha exposat els diversos serveis que ofereix el programa. A l’acte també hi ha assistit la secretària territorial de PIMEC Catalunya Central,