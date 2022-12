Puig‑reig renova el Consell d'Infants i el Consell d'Adolescents

Puig-reig ha renovat aquest dimarts elamb la presentació i acceptació del càrrec dels nous consellers i conselleres que treballaran pels interessos dels infants i joves dedurant els propers mesos.Primer s’ha format, en una sessió especial amb la presència de l’alcalde de Puig-reig,i diversos regidors i regidores, el Consell d’Adolescents, que enceta el seu segon curs i que està format per joves deEl regidor de Joventut,, ha assegurat que "és una molt bona notícia renovar el consell perquè vol dir que el projecte, que va iniciar-se l’any passat es consolida". En aquest sentit, s’ha mostrat satisfet de la feina feta durant el primer any de vida d’aquest organisme i ha destacat la gran quantitat de propostes que s’han rebut i dinamitzat a través de. "És important que feu propostes perquè el consistori pugui saber quines són les necessitats del col·lectiu de joves", ha afegit Pérez."Personalment, estic molt il·lusionat amb el Consell d’Adolescents perquè ja estan sortint iniciatives molt positives", ha explicat, com l’organització d’activitats diverses, com, per exemple,per a adolescents que es farà per Nadal, "que surt de les necessitats d’aquest col·lectiu de joves". Les joves han assegurat que tenen ganes de participar i aportar el seu granet de sorra per donar veu a les propostes i idees dels joves.A continuació, s’ha constituït el Consell d’Infants, que inicia el seu quart curs consecutiu i està format per joves dede les dues escoles de Puig-reig. La regidora d’Educació,, ha manifestat les "ganes i il·lusió que mostren els nens i nenes cada cop que fem el relleu del consell" i ha assegurat que "de seguida surten voluntaris i voluntàries per formar-ne part".Teixidor ha recordat que els nens i nenes que han passat pel consell estan satisfets de la feina feta "perceben que han treballat pel poble amb els projectes que han impulsat". Un dels projectes més destacats dels darrers cursos del Consell d’Infants ha estat el de la creació i dinamització dels camins escolars. Els nous representants s’han mostrat amb ganes de treballar pels interessos dels infants del municipi.En els dos casos, l’alcalde de Puig-reig,, ha mostrat la seva satisfacció i il·lusió de veure com infants i joves s’interessen per tenir presència en aquests espais de decisió, participació i de treball. "Ara sou al consell d’infants o d’adolescents, i espero que properament també passeu a formar part d’altres espais de treball com són les entitats del municipi, i potser també alguns, a estar a l’ajuntament", ha dit.Altarriba els ha encoratjat a treballar pel poble i a fer propostes que representin els seus col·lectius. "És molt important que ens feu arribar les vostres necessitats i idees, perquè moltes vegades els interessos dels infants i joves passen de llarg de la política municipal i estem convençuts que el vostre paper és necessari", ha assegurat.La regidora de l’oposicióha felicitat els infants i joves per la feina feta fins ara i ha encoratjat als nous representants a continuar aquesta tasca. Serra els ha felicitat per haver estat escollits entre els seus companys i els ha animat a fer d’altaveu de tothom "sempre buscant els interessos col·lectius i també del poble".